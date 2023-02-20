Подмосковье 20 февраля 2023, 17:03 Капитальный ремонт жилого дома на Парковой улице завершился в Наро-Фоминске

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Капитальный ремонт жилого дома на Парковой улице завершился в Наро-Фоминске. Для работ использовали уникальную технологию утепления фасада.

Как рассказали в МинЖКХ региона, фасад утеплили с применением навесных панелей. Это позволило улучшить внешний вид здания и создать комфортные условия для проживания. Все этапы работ контролировали инспекторы технадзора, рассказал глава министерства Антон Велиховский.

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«Наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами ГБУ МО „УТНКР“ гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ по утвержденной смете, использование качественных строительных материалов и соблюдение сроков исполнения проектов», — отметил он.

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