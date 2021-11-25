Капитальный ремонт женской консультации завершили в Котельниках

Женская консультация открылась после капремонта в Котельниках. Теперь здесь просторные коридоры, светлые кабинеты и современное оборудование. Ремонт осуществили в рамках программы «Модернизация здравоохранения Московской области».

Ремонт женской консультации обошелся в 300 миллионов рублей плюс новая мебель и новое оборудование. В консультации появился фетальный монитор, который позволяет диагностировать гипоксию плода, а аппарат ультразвуковой визуализации экспертного класса позволяет проводить массу исследований даже новорожденным.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме женской консультации, в городском округе Котельники в этом году отремонтировали станцию скорой помощи. Также Котельники вошли в программу по строительству единой комплексной поликлиники. В 2022 году начнутся проектно-изыскательские работы. Учреждение будет многопрофильным: с взрослым и детским отделениями, дневным стационаром, женской консультацией и стоматологией.

Источник фото: телеканал «360»

«В этом году мы подобрали земельный участок на улице Кузьминской и за счет программы, регионального и федерального бюджета за 2022–2025 годы будет построена новая современная поликлиника на 400 посещений», — сказал глава г. о. Котельники Сергей Жигалкин.