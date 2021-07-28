Капитальный ремонт ждет 81 подъезд Лосино-Петровского

В Лосино-Петровском округе в этом году капитальный ремонт сделают в 81 подъезде. Жильцы сами выберут цвет стен, двери и почтовые ящики.

Ремонта в подъездах двухэтажных домов по улице Гоголя не было несколько десятков лет. Еще недавно краска со стен осыпалась, в полу были дыры, окна разбиты. Теперь помещения приводят в порядок. Жители довольны работами.

«Хорошо ребята работают. Я скажу честно. С 10 часов приходят и до 10 часов вечера тут. Претензий никаких. Все чистенько. И сами убирают», — поделилась мнением Людмила Сорокина, жительница Лосино-Петровского.

В доме приводят в порядок стены, потолки и полы, скоро заменят окна на пластиковые, провода уберут в короба и отремонтируют вход.

«Здесь зашпаклевать потолки, зачистить стены, покрасить. Завтра привезут окна уже. Через два дня будут менять окна», — отметил Роман Жданов, представитель подрядной организации.

Каким будет подъезд после ремонта, жители решают сами. В одном из подъездов жительница Светлана Ключникова становила в парадной Стену героев. Соседи откликнулись и принесли фото тех, кто не вернулся с войны, пропал без вести, и тех, кто вернулся с победой.

Инициативу Светланы поддержали в управляющей компании и даже помогли распечатывать фотографии. Теперь в экспозиции уже 50 снимков ветеранов, а также письма и документы.

«Замечательная инициатива жителей. С удовольствием ее поддержали. Всячески стараемся поддержать, развивать это направление, эту идею. Потому что это память о наших дедах, прадедах и один из воспитательных аспектов для нашего подрастающего поколения», — уточнил Дмитрий Климкин, главный инженер УК ООО «Жилспектр».

Программа «Мой подъезд» началась в 2016 году, ее задумывали для улучшения качества жизни населения, чтобы люди чувствовали себя как дома не только в квартирах, но и в подъезде. Поэтому проекты ремонтов согласовывают с людьми, они же контролируют и ход работ.

«На самом деле, к сожалению, вынужден констатировать, что есть диаметрально противоположные взгляды у населения в отношении своего общедомового имущества. Кто-то за ним следит. У кого-то чисто потребительское отношение, которое сводится к тому, что „мне все должны, а я никому ничего не должен“. К сожалению, мы этот фактор не должны учитывать. Мы вынуждены приводить в нормативное состояние все», — рассказал Игорь Щадилов, заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский по вопросам ЖКХ.

В округе уже отремонтировали 10 подъездов. В работе еще 25. До сентября приведут в порядок 81 подъезд.