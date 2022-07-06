Капитальный ремонт ж/д станции начался в Орехово-Зуеве

В рамках масштабной программы по ремонту пассажирской инфраструктуры в Подмосковье начался капитальный ремонт двух высоких платформ на станции Орехово-Зуево. Теперь пассажирам будет гораздо удобнее ожидать поезда и отправляться в поездки по региону. Ремонт сотрудники ЦППК будут производить на Горьковском направлении — там ходят поезда, которые отправляются в сторону российской столицы и города Владимира.

В ближайшее время сотрудники компании будут менять перекрытия и фундаментальные блоки, обновят также ограждения и сходы. Вместо асфальта на платформах положат брусчатку. На станции появится современное светодиодное освещение, там установят новые урны и лавочки. На каждой из платформ появится собственная линия безопасности, а также тактильная плитка, очень нужная для пассажиров с ограниченными возможностями.

Отмечается, что работы будут проводитьез закрытия станции, она все так ж е будет работать для пассажиров. Ремонт планируется завершить к концу текущего года.