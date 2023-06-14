Подмосковье 14 июня 2023, 10:59 Капитальный ремонт ж/д путей на участке Овражки — Гжель начнется в Подмосковье 15 июня "Московская Железная дорога"

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С 15 июня на ж/д участке Овражки — Гжель Казанского направления начнется капитальный ремонт второго главного пути. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Во время работ строители демонтируют старую рельсошпальную решетку и уложат новую, очистят щебеночный балласт, а также выправят и уложат новый бесстыковый путь. Капитальный ремонт на ж/д объекте позволит повысить плавность хода поездов.

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Пути будут укладывать во время 72-часовых технологических окон — с 08:30 19 июня до 08:30 22 июня и в эти же часы с 26 по 29 июня. Подготовительные работы пройдут на перегоне с 15 по 18 июня.

Пассажиров просят заблаговременно планировать маршруты. Ознакомиться с измененным расписанием можно на сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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