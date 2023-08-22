Подмосковье 22 августа 2023, 13:20 Капитальный ремонт завершился в Ржавской школе в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Строители завершили ремонтные работы и благоустройство территории Ржавской школы в городском округе Солнечногорск. Готовность объекта проверили родители учеников вместе с педагогами и представителями местной администрации.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Специалисты полностью заменили кровлю, инженерные коммуникации, оконные блоки и выполнили ремонт учебных классов в Ржавской школе. Также обновили пищеблок и установили новую мебель.

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«Мне очень приятно, что сегодня взрослые радовались как дети, когда увидели, как преобразились привычные им кабинеты, также появились душевые у спортзала, дополнительный санузел. У парт есть кармашки, где детки смогут хранить свои вещи», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроют 30 школ и 25 детских садов в этом году.

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