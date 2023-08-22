22 августа 2023, 13:20
Капитальный ремонт завершился в Ржавской школе в Солнечногорске
Строители завершили ремонтные работы и благоустройство территории Ржавской школы в городском округе Солнечногорск. Готовность объекта проверили родители учеников вместе с педагогами и представителями местной администрации.
Специалисты полностью заменили кровлю, инженерные коммуникации, оконные блоки и выполнили ремонт учебных классов в Ржавской школе. Также обновили пищеблок и установили новую мебель.
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«Мне очень приятно, что сегодня взрослые радовались как дети, когда увидели, как преобразились привычные им кабинеты, также появились душевые у спортзала, дополнительный санузел. У парт есть кармашки, где детки смогут хранить свои вещи», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроют 30 школ и 25 детских садов в этом году.
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