09 декабря 2022, 17:16
Капитальный ремонт завершился в 20 подъездах Пушкино
С начала года в Пушкино отремонтировали 20 подъездов. Работы провели в рабочем поселке Правдинском, микрорайоне Мамонтовка, дачном поселке Зеленоградском и в Ивантеевке. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.
Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что в ходе ремонта в подъездах установили новые двери и пандусы, заменили перила, окна, почтовые ящики.
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«Дополнительно в местах общего пользования жильцов произведены работы по обновлению полов и ступеней», — добавил он.
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Работы контролируют специалисты техназдора. Подробнее об их работе можно узнать на сайте.
Пушкино
Ремонтные работы
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