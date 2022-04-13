Капитальный ремонт завершили в инфекционном стационаре больницы в Королеве

В инфекционном стационаре Королевской больницы завершился капитальный ремонт. Здесь выполнили ремонт входных групп и вентиляции, заменили инженерные коммуникации и оконные блоки, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

«Теперь инфекционное отделение стало более комфортным как для пациентов, так и для медицинских работников. Важно, что на время проведения ремонтных работ корпус не приостанавливал прием пациентов, так как ремонт проводился поэтапно. Сейчас же стационар в полном объеме открыт для приема больных», — сообщила Светлана Стригункова.

Инфекционный стационар в больнице Королева рассчитан на круглосуточное пребывание детей и взрослых. Детское инфекционное отделение рассчитано на 30 пациентов, взрослое — на 24.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуют планы капремонта и строительства больниц и школ.