Капитальный ремонт завершили в четырех подмосковных ДК в 2021 году

Власти Подмосковья каждый год уделяют внимание улучшению условий для занятия творчеством детей в учреждениях культуры. В 2021 году был проведен капитальный ремонт четырех ДК, нескольких школ искусств, закуплены новые инструменты, рассказала министр культуры региона.

«Завершается капитальный ремонт филиала Ликино-Дулевской детской музыкальной школы в городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа. Открытие состоится 24 декабря 2021 года», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Министр добавила, что в 2021 году 17 детских школ искусств оснастили музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках президентского проекта «Культура». Еще для 16 ДШИ были закуплены музыкальные инструменты (пианино, аккордеоны, баяны) по региональному проекту «Культурная среда Подмосковья».