Капитальный ремонт завершили в 1,1 тысячи домов Подмосковья

С начала года в Московской области завершили капитальный ремонт более 1,1 тысячи многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

В Московской области продолжают реализовывать программу капитального ремонта многоквартирных домов. С начала года работы завершили в 1150 домах.

Сейчас продолжают обновлять другие дома, вошедшие в программу. Там отремонтируют фасады, кровлю, заменят инженерные системы, отремонтируют подвальные помещения и фундамент. Также в домах поменяют старые лифты, которые прослужили больше 25 лет.

«В рамках плана реализации программы капремонта будет проведен ремонт более 7,8 тысячи домов на сумму порядка 60 миллиардов рублей. Срок окончания действия трехлетних договоров — 30 декабря 2022 года», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В Московской области реализуют самую масштабную в стране программу по капитальному ремонту многоквартирных домов. В нее вошли более 44 тысяч зданий. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года.

С 2014 года в регионе отремонтировали 13,7 тысячи домов. Это помогло улучшить жилищные условия почти двух миллионов жителей.

«Треть плана 2021 года выполнена. Работы проходят в соответствии с графиками производства работ. К концу года будет капитально отремонтировано 3044 дома», — рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта региона Валерий Николов.

Посмотреть адреса всех домов, вошедших в программу на 2021 год, жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капремонта региона.