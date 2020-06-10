Капитальный ремонт возобновили в многоквартирных домах Подмосковья 10 июня

Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов возобновили в Подмосковье 10 июня. Их будут проводить с соблюдением всех санитарных требований.

«С 10 июня в Подмосковье возобновляются строительно-монтажные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов за исключением работ, требующих непосредственного контакта с жителями многоквартирных домов, а именно: ремонт внутридомовых инженерных систем (стояки) тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вскрытие или восстановление полов», — уточнил Антон Велиховский, министр ЖКХ региона.

Все подрядчики должны соблюдать санитарные требования, действующие в Московской области. Все рабочие будут находиться на объекте в масках, респираторах и перчатках. Также они сведут к минимуму контакт с жильцами домов.

За работой подрядных организаций будут регулярно следить. Контроль осуществляет «Управление технического надзора капитального ремонта». Они уже перешли на полный рабочий день.

Если у подрядчиков выявят нарушения, их оштрафуют и установят минимальные сроки для устранения нарушений.