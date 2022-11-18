Подмосковье 18 ноября 2022, 18:01 Капитальный ремонт водопроводных сетей начнется в Шатуре в марте 2023 года

Читать 360tv в

Программу работы компании «Шатурский водоканал» на 2023 год обсудили на производственном совещании 17 ноября. Уже весной коммунальщики планируют приступить к капитальному ремонту водопроводно-канализационных сетей.

«Шатурский водоканал» — это филиал компании «Коммунальные системы Московской области», которая подведомственна региональному МинЖКХ.

Реклама

«Наше „КС МО“ успешно функционирует на рынке коммунальных услуг более двадцати лет, обеспечивая более одного миллиона жителей Подмосковья услугами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Реклама

Что касается Шатуры, в прошлом это был аграрный край, но, когда совхозы разорились, инфраструктура оказалась брошенной. Впоследствии объекты переданы «КС МО» без документации и инвентаризации, в плохом состоянии. Износ сетей водоснабжения и водоотведения на территории округа значителен. Поэтому, решено было начать приводить их в порядок.

«В марте следующего года на территории городского округа Шатура планируется капитальный ремонт водопроводно-канализационных сетей. Будут произведены работы на нескольких участках», — отметил Велиховский.

Речь идет об участках в поселке Черусти по улице Новая и в городе Шатура по улице Школьная. Отремонтируют канализационные колодцы в Рошале, заменят сети в селе Дмитровский погост по улице Ленина.

Отмечается также, что в 2023 году «Шатурский водоканал» займется повышением экологической эффективности предприятия. Работники будут снижать аварийность и потери воды при транспортировке.

В ноябре Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья ввело в эксплуатацию станцию очистки воды на водозаборном узле поселка Дедовской школы-интерната в городском округе Истра. Новая станция обеспечивает водой более 230 человек, из которых более 170 человек — это дети.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.