Подмосковье 07 апреля 2023, 22:52 Капитальный ремонт в школе искусств в Коломне закончат в мае

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В Коломне продолжается капитальный ремонт в «Сергиевской детской школе искусств». Работы планируют завершить в мае.

Этот учебный год Элина Коробейникова и Мария Смоян провели вне стен школы искусств. Здание в августе прошлого года закрыли на капитальный ремонт. Музыкой и танцами девочки занимались в общеобразовательной школе.

Зданию школы около 50 лет. За это время его ни разу не ремонтировали. Масштабная переделка стала возможной благодаря нацпроекту «Культура».

Рабочие демонтировали старые конструкции. Перекрытия, кровлю, перегородки они построили заново. Также специалисты заменили все коммуникации, сделали вентиляцию, уложили плитку и оштукатурили стены.

«На 60% выполнены все работы. Остаются отделочные работы на сегодняшний момент. У нас еще запланировано благоустройство территории, полностью оснащение концертного зала полностью всем новым оборудованием, оснащение кабинетов необходимой мебелью», — сообщила директор школы Мария Непорожнева.

Кроме мебели школу искусств оснастят музыкальными инструментами. В концертном зале появится новый рояль, а в учебных классах фортепиано. В школе искусств занимаются 300 ребят. Здесь работают три отделения: музыкальное, художественное и хореографическое. В отремонтированном здании своих воспитанников педагоги примут 1 сентября.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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