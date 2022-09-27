Капитальный ремонт в Куровской школе в Орехово-Зуеве завершат в 2023 году | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 19:08 Поделиться Telegram

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Viber Капитальный ремонт в Куровской школе в Орехово-Зуеве завершат в 2023 году

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В Орехово-Зуеве скоро появится обновленная школа. Там собираются провести капитальный ремонт Куровской школы № 1, которая находится в городе Куровское, на улице Советской. Уже объявили конкурс среди подрядчиков, которые займутся ремонтными работами.

«Объявлен конкурс на капитальный ремонт школы в Орехово-Зуевском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

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Конкурс будет проводиться в открытой форме в электронном формате. Одновременно нужно будет выполнить инженерные изыскания, подготовить всю документацию, выполнить непосредственные работы по капитальному ремонту и поставить все необходимое оборудование, которое нужно для качественной работы обновленной школы. Ожидается, что ремонт будет завершен уже в 2023 году и новая школа откроет свои двери для многочисленных учеников.

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