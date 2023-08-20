Подмосковье 20 августа 2023, 19:56 Капитальный ремонт труб водоснабжения проведут в микрорайоне Москворецкий в Воскресенске Светлана Плотникова

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В микрорайоне Москворецкий городского округа Воскресенск сотрудники «Газпром Теплоэнерго» проведут модернизацию сетей отопления и водоснабжения. Как сообщил глава муниципалитета Алексей Малкин, это позволит избежать аварий в холодное время года.

«Проводится прокладка нового трубопровода на глубину 1,5 метра и ниже для обеспечения повышения качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения жителям микрорайона», — отметил Малкин.

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Работы проходят без отключения ресурсов. Подача воды в квартале работает в штатном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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