Подмосковье 12 декабря 2022, 21:23 Капитальный ремонт теплосетей завершили в Богородском округе

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Капитальный ремонт тепловых сетей завершился в четырех населенных пунктах Богородского округа под контролем подмосковных специалистов технадзора.

Ремонтные работы завершились в деревне Авдотьино, деревне Затишье, поселке Новостройка и поселке Демонстрационный. В рамках модернизации были восстановлены изношенные конструкции и улучшено качество работы теплоснабжения не только в многоквартирных домах, но и в социальных объектах городского округа.

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«В ходе проведения капитального ремонта на тепловых объектах были выполнены демонтажные работы сетей, монтаж трубопроводов, заделка стыков, а также дальнейшее благоустройство участков теплотрассы», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта регулярно выезжают на объекты и контролируют ход ремонтных работ, выполняемых региональными министерствами и ведомствами. Таким образом, они гарантируют соблюдение технологических процессов подрядной организацией.

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