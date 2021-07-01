Капитальный ремонт теплосетей в микрорайоне Заря в Балашихе закончат осенью

В микрорайоне Заря в Балашихе в прошлом году стартовал капитальный ремонт тепловых сетей. Закончить все работы планируют уже к осени. По проекту трубы заменят во всем микрорайоне.

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Ремонт тепловых сетей в микрорайоне Заря — на финальном этапе. Рабочие трудятся каждый день. За время профилактического отключения горячей воды они успели провести основные магистрали от котельной к домам.

«Заря — это бывший военный городок, сети изношены на 95%. Администрация города приняла решение заменить практически все тепловые сети в данном микрорайоне. Здесь мы проведем порядка 12,5 километра трубопровода, 17 тепловых камер, около 300 колодцев», — уточнил главный инженер Александр Ефимов.

Он отметил, что после проведения всех работ старые трубы уберут, в том числе и наружные. Новый трубопровод сможет прослужить порядка 80 лет.

Капитальный ремонт тепловых сетей в микрорайоне Заря проводят в рамках государственной и муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». К началу отопительного сезона трубопровод будет готов. К ново сети подключат почти 85 объектов.