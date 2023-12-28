Подмосковье 28 декабря 2023, 08:37 Капитальный ремонт стационара завершили в Лосино-Петровском Unsplash

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Стационар в Лосино-Петровском капитального отремонтировали. Его откроют в январе 2024 года.

В ходе капитального ремонта в стационаре сделана система вентиляции. В операционной и реанимационном зале установлены ламинарные потоки, предотвращающие задержку пыли и бактерий. Теперь там есть светлые палаты, удобная навигация, новое оборудование и специализированная мебель.

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«Возможности большие: высокотехнологичное оборудование, лапороскопическая хирургия и просто хирургическая помощь. Помимо этого, и терапевтическая служба будет работать в полную меру, то есть для всех терапевтических пациентов. Это и кардиология, и пульмонология», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Щёлковской больницы Андрей Сутугин.

Для нового отделения пульмонологии подготовили станцию газоснабжения. Приемное отделение оснастили цифровым рентген-аппаратом. А на улице оборудован удобный крытый подъезд для машин скорой помощи. Капитальный ремонт стационара проводился в рамках программы «Здравоохранение» правительства Московской области.

«Мы продолжаем двигаться двигаться впереди всех в области. Спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, какое внимание Лосино-Петровскому уделяется. <…> Мы в прошлом году открыли поликлинику на Строителей, самую последнюю по новым стандартам, а сейчас мы открываем и поликлинику-стационар после капитального ремонта», — отметил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Стационар сохранил свой профиль и коечный фонд. В отремонтированные по современным стандартам медицины помещения вернулись отделения анестезиологии и реанимации, терапии и хирургии. Первых пациентов стационар готов принять сразу после Нового года.

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