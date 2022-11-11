Подмосковье 11 ноября 2022, 17:50 Капитальный ремонт станции Снегири завершили в Подмосковье Unsplash

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Компания ЦППК завершила работы по обновлению станции Снегири в округе Истра. Она находится на Рижском направлении железной дороги.

На станции заменили плиты перекрытия и фундаментные блоки, обновили ограждения и сходы. Вместо асфальта уложили брусчатку. На платформе появились современное светодиодное освещение, удобные лавочки, а также урны для пассажиров.

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Станция Снегири стоит на пути из Шаховской в Москву. Отсюда ходят электрички в Волоколамск, Шаховскую, Подольск, Серпухов и Тулу.

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В 2023 году в Подмосковье обеспечат работой 1363 маршрута регулярных перевозок общественным транспортом. Около двух миллионов человек смогут пользоваться льготами на проезд. Более 140 миллиардов рублей направят на развитие транспортной системы и ремонт дорог в регионе.