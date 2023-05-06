Подмосковье 06 мая 2023, 20:45 Капитальный ремонт стадиона «Гидросталь» в Чехове завершат в августе 2023 года Елена Лабзина

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Капитальный ремонт стадиона «Гидросталь» в Чехове завершится в августе этого года. Об этом сообщил председатель Совета депутатов округа Михаил Собакин.

«Учитывая востребованность стадиона, губернатором Андреем Воробьевым была поставлена задача сделать капитальный ремонт как можно скорее. Строители пересмотрели свой план-график, сократили срок строительства на три недели, что позволит перенести открытие стадиона как раз к юбилейной дате. В августе этого года „Гидросталь“ отметит свое 60-летие», — заявил Собакин.

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Сейчас на стадионе проводится ремонт наружных сетей, освещения, спортивного ядра, беговой дорожки, волейбольной, баскетбольной и тренажерной площадок, площадок по мини-футболу, и для проведения ГТО, хоккейной коробки и трибуны на 200 мест. Строителям предстоит обустроить трибуны еще на 1200 мест, положить искусственное покрытие и установить информационное табло. Поле объекта будет с подогревом.

Стадион открыли в августе 1963 года. На нем провели тысячи мероприятий и соревнований различного уровня по футболу, гандболу, баскетболу, боксу, художественной гимнастике, легкой атлетике, лапте и киле. Здесь тренируются известные чеховские боксеры Александр Поветкин и Денис Лебедев.

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