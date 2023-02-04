Подмосковье 04 февраля 2023, 18:01 Капитальный ремонт стадиона «Авангард» в Коломне завершат летом 2024 года

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В Коломне приступили к капремонту стадиона «Авангард», его планируют завершить в июне 2024 года. Обновление проведут в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Спорт Подмосковья», сообщили в пресс-службе управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации округа.

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«Изначально мы говорили о том, что работы продлятся два года, но позже стало известно, что у нас чуть больше года на выполнение капитального ремонта стадиона, в июне 2024 года планируем закончить. Каток пока функционирует в прежнем режиме и открыт для жителей. Если он не помешает проведению работ, то посещать его можно будет до конца зимы», — сообщил начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Коломны Вячеслав Криволапчук.

Он уточнил, что в ходе первого этапа строители проведут демонтаж и выполнят обследование конструкций, после чего приступят к разработке проектной документации.

Всех спортсменов отделения легкой атлетики спортшколы олимпийского резерва «Авангард», в котором занимаются более 500 человек, на период работ переместили в конькобежный центр «Коломна». Часть тренировок будет проходить в спортзалах образовательных учреждений округа, добавили в пресс-службе.

В ходе ремонта обновят обе трибуны стадиона, футбольное поле и легкоатлетическое ядро, внутренние помещения, заменят инженерные сети, ограждения и спортивные покрытия.