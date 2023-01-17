Подмосковье 17 января 2023, 17:00 Капитальный ремонт спорткомплекса «Юность» в Химках начнется летом 2023 года

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Обновят самый большой спортивный объект в микрорайоне Сходня в Химках. Этим летом в муниципальном спорткомплексе «Юность» начнется капитальный ремонт. Завершить работы планируют в 2024 году.

Общая площадь спорткомплекса «Юность» составляет более 17 тысяч квадратных метров. Ежедневно там занимаются около 200 человек. В учреждении располагаются спортивно-игровой, хореографический, тренажерный и борцовский залы, теннисный корт, есть хоккейная коробка и футбольное поле с искусственным газоном.

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Здесь работают секции по футболу и мини-футболу, большому теннису, каратэ, художественной гимнастике, спортивному ориентированию и общей физической подготовке. Также на базе «Юности» проходят тренировки профессиональных спортсменов школы олимпийского резерва, занятия в рамках проекта «Активное долголетие» и занятия по физкультуре для студентов российской международной академии туризма.

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На время строительных работ тренировки перенесут в физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный», спорткомплекс «Новые Химки» и олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная».

О планах по обновлению спорткомплекса рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в своем Telegram-канале.

«Спорткомплекс был построен почти 40 лет назад. За это время здание и внутренние инженерные коммуникации устарели — все требует модернизации. Строительные работы проведем в рамках проекта „Спорт Подмосковья“, который мы реализуем при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он также добавил, что в ходе капитального ремонта планируют усилить фундамент и стены, отремонтировать крышу, инженерные коммуникации и установить новое профессиональное спортивное оборудование. Будет благоустроена и прилегающая территория с теннисным кортом.

Кроме того, в январе этого года в Химках после масштабной реконструкции откроют спорткомплекс «Родина». Это старейший спортивный объект округа, в котором ежедневно занимались около 800 химчан.

Там построили новую входную группу, отреставрировали чаши большого и малого бассейнов, укрепили фундамент и несущие конструкции, модернизировали большой спортивный зал, выполнили перепланировку тренерских и раздевалок. Все помещения оборудовали для маломобильных граждан.

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