Капитальный ремонт систем газоснабжения проведут в 1,4 тысячи подмосковных домов до 2023 года

В Московской области до 2023 года капитально отремонтируют системы газоснабжения более чем в 1,4 тысячи подмосковных домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Подмосковье находится на первом месте по объему выполняемых работ капитального ремонта систем газоснабжения. Регион входит в число субъектов, которые первыми начали ремонтировать их в рамках капитального ремонта. Губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание этой теме в своем Обращении к жителям.

«До 2023 года Фондом капремонта Московской области запланировано отремонтировать по газу более 1,4 тысячи многоквартирных домов», — рассказал Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

Министр отметил, что в этом году систему газоснабжения заменять в 500 многоквартирных домах. С начала года уже отремонтировали 236 домов по газу.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов уточнил, что программу капитального ремонта по замене системы газоснабжения в многоквартирных домах запустили в 2016 году.

«Всего к настоящему моменту проведен ремонт систем газоснабжения в 632 МКД на сумму 1,6 миллиарда рублей», — отметил Николов.

Во время замены используют газовые краны с тремя степенями защиты: от случайного открытия крана, от утечки и от взрыва газа.

Адреса всех домов, которые входят в программу капитального ремонт, можно найти на сайте Фонда.