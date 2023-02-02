Подмосковье 02 февраля 2023, 09:56 Капитальный ремонт школы № 2 в поселке Селятино завершится в августе

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Капитальный ремонт начался в селятинской школе № 2. На время работ ученики посещают занятия в соседних учреждениях. Ход работ проверил депутат Мособлдумы Олег Рожнов.

«Проделан большой объем работы по демонтажу. Остов здания крепкий, качественно сделан. Ремонтные работы ведутся планово», — поделился он.

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Сейчас в здании проводят строительно-монтажные работы, были демонтированы дверные проемы, штукатурный слой и коммуникации. Эти работы уже выполнены на 95%.

На время ремонта 956 учеников посещают занятия в соседних учреждениях. Из них 307 человек ходят в спортивную школу «Юность». Директор Ольга Савостикова рассказала, что учебный процесс был качественно организован и не пострадал.

Завершить капитальный ремонт планируют в августе 2023 года. Новый учебный год ребята начнут в обновленной школе.

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