Подмосковье 27 мая 2023, 15:00 Капитальный ремонт школы №13 в Серпухове завершат к сентябрю

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Капитальный ремонт школы № 13 в городском округе Серпухов завершится к началу нового учебного года к 60-летнему юбилею учреждения. Рабочие установят новое оборудование на спортивных площадках и проведут озеленение близлежащих территорий.

«Строительная готовность составляет 35,5%. Все необходимые материалы закуплены, ждем новые доставки. Будет монтаж окон, черновая отделка закончена на втором и третьих этажах, началась чистовая», — рассказал начальник участка ООО «Интеграция» Александр Клочко.

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Ремонт в школе начали в феврале. Учеников начальных классов направили в школу № 7, старшеклассники посещают занятия в СОШ № 9. Работы планируют завершить раньше положенного срока.

Всего в этом году в Московской области обновят 63 образовательных учреждения. Ремонт проходит по президентской программе по модернизации учебных заведений.

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