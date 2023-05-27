27 мая 2023, 15:00
Капитальный ремонт школы №13 в Серпухове завершат к сентябрю
Капитальный ремонт школы № 13 в городском округе Серпухов завершится к началу нового учебного года к 60-летнему юбилею учреждения. Рабочие установят новое оборудование на спортивных площадках и проведут озеленение близлежащих территорий.
«Строительная готовность составляет 35,5%. Все необходимые материалы закуплены, ждем новые доставки. Будет монтаж окон, черновая отделка закончена на втором и третьих этажах, началась чистовая», — рассказал начальник участка ООО «Интеграция» Александр Клочко.
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Ремонт в школе начали в феврале. Учеников начальных классов направили в школу № 7, старшеклассники посещают занятия в СОШ № 9. Работы планируют завершить раньше положенного срока.
Всего в этом году в Московской области обновят 63 образовательных учреждения. Ремонт проходит по президентской программе по модернизации учебных заведений.
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Серпухов
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