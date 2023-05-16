16 мая 2023, 14:11
Капитальный ремонт школы № 7 завершится в Лобне к августу
Первый замглавы Минстройкомплекса Подмосковья Марат Сибатулин посетил школу № 7 в Лобне. Сейчас там проводят капитальный ремонт, который планируют завершить до 15 августа.
Школа находится на Букинском шоссе. Ее также посетили представители администрации округа и подрядной организации.
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Сейчас на объекте проводят фасадные и кровельные работы, монтируют коммуникации, шпаклюют и штукатурят стены и благоустраивают территорию.
Школа была построена в 1977 году, ее площадь превышает пять тысяч квадратных метров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.
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