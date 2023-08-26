Подмосковье 26 августа 2023, 14:19 Капитальный ремонт школы № 7 в Лобне завершат к 1 сентября

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В Лобне завершают капитальный ремонт школы № 7. Образовательное учреждение откроют к 1 сентября.

Всего за полгода школа, построенная 46 лет назад, изменилась до неузнаваемости. Строители приступили к работе в феврале. Сегодня педагогам, родителям и городскому руководству показывают обновленные светлые кабинеты, столовую, актовый и спортивный залы и пришкольную территорию, где есть все необходимое для отдыха и занятий физкультурой.

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«Четкая организация труда, планирование очень жесткое, ну и, конечно, обязательный контроль со стороны и правительства Московской области, и органов местного самоуправления, местной администрации. Осталось немного благоустройства», — сообщил замглавы Лобни Юрий Большаков.

В кабинеты завозят оборудование и мебель, а во дворе отсыпают дорожки и асфальтируют подъезды к зданию. Всего через несколько дней ребята, учителя и родители смогут оценить все преимущества обновленной школы.

«Всегда радует, что дети будут сидеть за новыми партами, играть в новые мячики. За детей, за всех учителей очень рада. За себя, как за родителя, рада. Потому что дети должны учиться в красивых школах, в красивых классах», — заявила мама Надежда Кибирева.

Строители используют элементы стиля русского авангарда лобненской башни Владимира Шухова, который первым в мире стал применять стальные сетчатые оболочки для возведения зданий. В этой стилистике оформляют и входные группы.

«Строителям я бы сказала огромное спасибо, потому что не только добротно и очень качественно, самое главное, сделано с любовью. Подобраны цвета, все оборудование, Я должна сказать, что бывала на открытии таких вот лицеев, как Капицы или Примакова, такие наши флагманы. Но когда здесь, в общеобразовательной школе такое же оборудование!» — сообщила депутат Госдумы Ирина Роднина.

В прошлом году новоселье отметили сразу в двух лобненских школах — четвертой и шестой, где появились современные пристройки. Этой осенью праздник отметят в седьмой, а уже в 2024-м в микрорайоне Катюшки построят одну из самых крупных в Подмосковье общеобразовательных школ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.

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