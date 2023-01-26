Подмосковье 26 января 2023, 19:02 Капитальный ремонт школы № 4 завершился в Орехово-Зуеве

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Школу № 4 капитально отремонтировали в Орехово-Зуеве. В здании провели работы по отделке внутренних помещений, а также замене сетей водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Кроме того, рабочие обновили окна, кровлю и фасад здания.

В школе на улице Бугрова обучается более 800 ребят. Здание построили в 1961 году, и оно нуждалось в обновлении. Теперь для школьников созданы необходимые условия для получения знаний в современных классах.

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По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, специалисты «Управления технического контроля капитального ремонта» сопровождали все этапы школьного ремонта. Так, они принимали участие в комиссионных приемках работ и осуществляли строительный контроль на объекте.

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