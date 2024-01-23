Подмосковье 23 января 2024, 16:21 Капитальный ремонт школы № 2 начался в Звенигороде Телеканал «360»

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Капитальный ремонт начался в школе № 2 имени Михаила Андреевича Пронина в Звенигороде. Здесь заменят инженерные системы, обновят внутренние помещения и входные группы, а также обустроят столовую полного цикла.

За 63 года работы в школе выполнялись лишь точечные работы, а капитального ремонта ни разу не проводили. Износ здания достиг 70%.

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«Работы предстоит много: нужно отремонтировать внутренние помещения, входные группы, кровлю, поставить новые окна, утеплить и облицевать керамогранитом фасады, благоустроить территорию и сделать полноценное спортивное ядро», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Когда учебное заведение строилось, актовый зал на предусмотрели, поэтому все школьные мероприятия проходили на улице или в спортивном зале. Сейчас в проекте капитального ремонта рассматривают возможность совместить актовый и спортивный залы.

Работы также затронут и прилегающую территорию. Капитальный ремонт планируют завершить к 1 сентября 2024 года.

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