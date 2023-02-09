Подмосковье 09 февраля 2023, 15:51 Капитальный ремонт школы № 18 в Павловском Посаде завершится в 2023 году

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В Павловском Посаде завершается капитальный ремонт школы № 18. Работы стартовали весной прошлого года.

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Сейчас в здании покрасили стены, поменяли проводку и сделали потолки. Самым сложным в ремонте оказались замена деревянных перекрытий и укрепление фундамента, сообщил замглавы Павловского Посада Игорь Ордов.

Также строители отреставрировали фасад здания, утеплили стены. На данный момент работы идут с опережением сроков.

Отметим, в следующем году в округе отремонтируют еще несколько учебных заведений и детских садов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Люберцах откроется новая школа, рассчитанная на 825 детей. В здании оборудуют пять спортзалов, музей и стадион. Возведение объекта завершат к новому учебному году.

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