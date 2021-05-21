Капитальный ремонт школы и благоустройство парков ждут Лосино-Петровский

Ремонт школ, больниц и строительство новых социальных объектов — одна из основных тем доклада главы Лосино-Петровского округа Ивана Курданина. Внимание он уделил и благоустройству общественных пространств.

Треснувшие стены и окна останутся в прошлом. Школа поселка Биокомбината готовится к капитальному ремонту. Ученики и учителя уже пакуют методический материал и вывозят в специально подготовленное место.

«Ремонт означает многое. Во-первых, приведение внутренних помещений школы в соответствие с требованиями состояния. Это замена всех коммуникаций. Это кровля. Это фасад — лицо школы», — рассказала Светлана Шевченко, директор школы в поселке Биокомбината.

Также важный пункт создания комфортных условий жизни — это благоустройство общественных территорий. В этом году в Лосино-Петровском открылся долгожданный парк. Беговые и велосипедные дорожки, игровые и танцевальные зоны, амфитеатр и пирс рыбака — все это уже полюбилось жителям.

«Концепция у нас вся построена на мнении жителей округа. До сих пор они высказывают свое мнение. Мы прислушиваемся, все записываем. И будем развивать все», — отметил Алексей Дерябин, директор парка в г. о. Лосино-Петровский.

Площадкой для отчета стал именно амфитеатр в новом парке. Гости увидели и услышали, как достойно городской округ жил и работал в период пандемии, и какие перемены ждут его в 2021 году.

«Я здесь уже живу практически 30 лет. И особо заметны стали изменения в последние годы. Вот пришел новый человек, и сразу видно, что он на своем месте. Сразу все закружилось, завертелось. Убираются проблемные места, ремонтируются дороги, становятся умными светофоры. Побольше бы таких руководителей, тогда у нас в Подмосковье, в стране было бы больше порядка», — поделился мнением Сергей Залетин, летчик-космонавт, Герой России.

В своей речи Иван Курданин коснулся перемен и в таких важнейших направлениях, как экономика, здравоохранение, волонтерство, дороги и транспорт, жилье, ЖКХ, благоустройство дворовых территорий и экология.

«Объем работы на этот год колоссальнейший. Я очень хочу пожелать своей команде, которая обязательно посмотрит мои слова, сил и крепости духа. Нам предстоит в этом году очень большая работа. Надо сконцентрироваться полностью на ней», — заявил Иван Курданин, глава г. о. Лосино-Петровский.

По многим вопросам Лосино-Петровский вошел в программы, с помощью которых сможет устранить наболевшие проблемы. Иван Курданин особо отметил, что это тоже большая и сложная подготовительная работа, без которой невозможно что-либо изменить.