Капитальный ремонт 17 школ Подмосковья проведут в 2021 году

За 2021 год в Подмосковье капитально отремонтируют 17 школ. Они находятся, например, в Ступине, Щелкове, Дубне, Рузе, Подольске и других округах. Преображение коснется учреждений из 12 муниципалитетов.

Среди них и Раменское, Домодедово, Дмитров, Орехово-Зуево, а также Богородский, Коломенский, Лосино-Петровский округа. Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, состояние школ в Подмосковье мониторят регулярно. Для капитального ремонта на следующий год выделили свыше 1,2 миллиарда рублей.

На портале „Добродел“ мы часто проводим опросы, где получаем от жителей обратную связь по вопросу необходимости проведения ремонта в наших школах Ирина Каклюгина.

В первую очередь капитально ремонтируют школы с износом от 70%. Однако следят за состоянием всех учреждений, подчеркнула Ирина Каклюгина. Помещения получают новый облик благодаря государственной программе «Образование Подмосковья».

Кроме того, для школ закупают новую технику. Уже до конца этого года компьютерами и планшетами обеспечат 164 учреждения.