Подмосковье 15 декабря 2022, 12:23 Капитальный ремонт сетей водоснабжения в подмосковной деревне Осеево завершится в 2023 году

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Сети водоснабжения продолжают ремонтировать в деревне Осеево (округ Лосино-Петровский). На объекте проводятся земляные работы, идет монтаж трубопроводов и шурфовка коммуникаций.

«Сейчас рабочие бригады осуществляют обратную засыпку труб песком и грунтом. Работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения будут завершены в следующем году», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Контроль за ходом работ выполняет Управление технического надзора капитального ремонта. Специалисты регулярно выезжают на место и следят за тем, чтобы все технологические процессы соблюдались.

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Компания «УТНКР» принимает участие в комиссионных приемках работ, осуществляет строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства. Управление также участвует в восстановлении инфраструктуры Луганской и Донецкой областей.

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