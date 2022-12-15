15 декабря 2022, 12:23
Капитальный ремонт сетей водоснабжения в подмосковной деревне Осеево завершится в 2023 году
Сети водоснабжения продолжают ремонтировать в деревне Осеево (округ Лосино-Петровский). На объекте проводятся земляные работы, идет монтаж трубопроводов и шурфовка коммуникаций.
«Сейчас рабочие бригады осуществляют обратную засыпку труб песком и грунтом. Работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения будут завершены в следующем году», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
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Контроль за ходом работ выполняет Управление технического надзора капитального ремонта. Специалисты регулярно выезжают на место и следят за тем, чтобы все технологические процессы соблюдались.
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Компания «УТНКР» принимает участие в комиссионных приемках работ, осуществляет строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства. Управление также участвует в восстановлении инфраструктуры Луганской и Донецкой областей.
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ЖКХ
Лосино-Петровский
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