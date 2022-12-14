Подмосковье 14 декабря 2022, 22:44 Капитальный ремонт сетей водоснабжения в Лосино-Петровском завершится в 2023 году

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Капитальный ремонт сетей водоснабжения в деревне Осеево Лосино-Петровского округа продолжается. Все работы планируется завершить в 2023 году.

Ремонт направлен на обеспечение безаварийной работы систем, а также повышение их энергоэффективности.

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«В настоящее время на объекте проводятся земляные работы, идет монтаж трубопроводов и шурфовка коммуникаций. В процессе рабочие бригады осуществляют обратную засыпку труб песком и грунтом», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта контролируют ход работ на сетях водоснабжения в Лосино-Петровском округе. Они регулярно выезжают на объект и принимают участие в комиссионных приемках работ.

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