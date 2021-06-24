Капитальный ремонт Сергиево-Посадского интерната для слепоглухих завершат к 1 сентября

Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов ждет обновление. Капитальный ремонт старых зданий уже в разгаре, а вскоре начнется и строительство нового корпуса. Ход работ проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих» — уникальное учреждение для нашей страны. Это единственный подобный интернат в России. Его основали еще в 1962 году.

Сейчас в нем идет капитальный ремонт, который затронул все корпуса.

«Сейчас идет капремонт основного здания, проводятся работы в здании для обучающихся, делается ремонт столовой, бассейна, спортзала, также приводят в порядок административный корпус и корпус для начальных классов. Ремонтируется и корпус для проживания», — рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он отметил, что все проектные решения утвердили, материалы для ремонта закупили, работы идут в соответствии со сроками, отставание выравнивают. Завершить ремонт планируют уже к 1 сентября.

Очень важно, чтобы это все было добросовестно исполнено. По президентской программе идет полный ремонт. Самое главное — все будет оснащено современным оборудованием, чтобы 200 детей, малышей могли здесь заниматься Андрей Воробьев.

Согласно проекту, интернат полностью преобразится: здесь построят бассейн, заменят инженерные сети, обустроят хозяйственный блок, мастерские и теплицу. Сейчас практически готовы учебный и спальный корпуса — осталось сделать потолки, пол, лестницы.

Евгений Ермилов, начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Министерства социального развития Московской области, уточнил, что на время ремонта воспитанников расселили. Часть ребят уехала по домам. Ремонт для учреждения очень важен и необходим.

«В учреждении проходят реабилитацию детишки с различными заболеваниями зрения, слуха, в том числе органов речи. Здесь проживают 200 детей. И наша задача — после капремонта улучшить пребывание и качество медицинской, социальной помощи и образовательных услуг», — заявил Ермилов.

Он добавил, что в интернате живут и учатся дети от трех до 18 лет. В дальнейшем учреждение помогает воспитанникам устроиться в жизни.

Для того, чтобы ребятам было проще определиться с профессией и со своим жизненным путем, в новом здании интерната появятся лаборатории и мастерские для обучения.

«На новой площадке будут строить новое здание. Нынешнее рассчитано для обучения 200 учеников. В новом будет место для еще 100 учеников. Это будет новое современное здание, в котором дети смогут проживать и также учиться. Там будут мастерские и лаборатории, будет магазин для продажи их продукции», — пояснил Владимир Локтев.