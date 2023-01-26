Подмосковье 26 января 2023, 17:19 Капитальный ремонт санатория НИКИ детства начался в Химках

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В санаторном отделении № 1 НИКИ детства в Химках начался капитальный ремонт. Работы стартовали раньше срока по инициативе губернатора Андрея Воробьева в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Завершат их до декабря 2023 года.

В здании площадью более двух тысяч квадратных метров заменят все инженерные сети, сделают перепланировку и современную отделку.

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«По концепции и по задумке ремонт предполагает реализацию внутреннего убранства санатория по типу отеля, который предусматривает комфортную зону для размещения и приема пациентов, зоны для получения реабилитационных мероприятий и <...> создание комфортабельных номеров», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области Антон Жильцов.

Дети с патологиями сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной систем и неврологическими нарушениями смогут лечиться и жить здесь вместе с родителями. Для комплексных обследований появится новое технологичное оборудование, а на первом этаже будут располагаться палаты для маломобильных пациентов.

Администрация городского округа Химки поможет благоустроить территорию санатория. Планируется установить детские площадки для разных возрастов и создать зону для оздоровительных прогулок.

Подобных клинических профильных центров в Московской области всего четыре, один из них находится в городском округе Химки.

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