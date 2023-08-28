Подмосковье 28 августа 2023, 15:23 Капитальный ремонт путепровода на Пятницком шоссе в Солнечногорске завершится в октябре ГБУ МО "Мосавтодор"

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Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу продолжается на Пятницком шоссе в Солнечногорске. На данный момент дорожные службы уже завершили работы первого и части второго этапов: демонтировали асфальтобетонное покрытие, защитный и выравнивающий слои, выполнили бетонирование, устроили гидроизоляцию и дорожную одежду на одной из полос.

Сейчас работы идут на противоположной полосе: там дорожники подготавливают основания для выравнивающего слоя. Также там установят экраны от грязи и организуют водоотвод.

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На время проведения работ на ремонтируемом участке организовано реверсивное движение со светофорами. Все работы планируют завершить уже в октябре этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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