18 мая 2023, 11:02
Капитальный ремонт путепровода на Федотовской улице начался в Воскресенске
Капитальный ремонт путепровода на Федотовской улице начался в Воскресенске. Сейчас на нем ведут подготовительные работы, а завершить их полностью планируют в октябре.
По словам главы Минтранса Алексея Гержика, сейчас на путепроводе началось обустройство стройгородка, подготовка технических средств для организации дорожного движения, установка подмостей и очистка опор и ригелей.
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«Активный этап капитального ремонта начнется через месяц — работы будут проводить по полосам. Для комфортного и безопасного проезда автомобилистов будет организовано реверсивное движение. Завершить капитальный ремонт путепровода планируется в октябре», — сказал он.
В ходе работ обновят асфальтобетонное покрытие, защитный и гидроизоляционный слои, тротуарные блоки, перила и защитные экраны, отремонтируют балки, окрасят опоры, пролетные строения и ограды.
Всего в этом году в Подмосковье отремонтируют 13 мостов и путепроводов в 12 муниципалитетах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
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