Подмосковье 18 мая 2023, 11:02 Капитальный ремонт путепровода на Федотовской улице начался в Воскресенске

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Капитальный ремонт путепровода на Федотовской улице начался в Воскресенске. Сейчас на нем ведут подготовительные работы, а завершить их полностью планируют в октябре.

По словам главы Минтранса Алексея Гержика, сейчас на путепроводе началось обустройство стройгородка, подготовка технических средств для организации дорожного движения, установка подмостей и очистка опор и ригелей.

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«Активный этап капитального ремонта начнется через месяц — работы будут проводить по полосам. Для комфортного и безопасного проезда автомобилистов будет организовано реверсивное движение. Завершить капитальный ремонт путепровода планируется в октябре», — сказал он.

В ходе работ обновят асфальтобетонное покрытие, защитный и гидроизоляционный слои, тротуарные блоки, перила и защитные экраны, отремонтируют балки, окрасят опоры, пролетные строения и ограды.

Всего в этом году в Подмосковье отремонтируют 13 мостов и путепроводов в 12 муниципалитетах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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