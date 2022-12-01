Подмосковье 01 декабря 2022, 14:43 Капитальный ремонт провели в 40 домах Ленинского округа в этом году

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Капитальный ремонт прошел в 40 многоквартирных домах Ленинского округа с начала года. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

В ходе работ заменили две крыши, один фасад, отремонтировали 27 инженерных систем, обновили 23 лифта.

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Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что всего в регионе в этом году было отремонтировано 2248 домов. Весь годовой план завершат в течение декабря.

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В программу капитального ремонта вошли свыше 44 тысяч объектов. Их обновят до 2049 года. Работы уже завершили в 15,8 тысячи зданиях. За проведением ремонта следят специалисты технадзора.

Узнать, какие объекты были включены в программу, можно на сайте ФКР.

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