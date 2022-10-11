Две школы во Фрязине и Солнечногорске капитально отремонтируют в 2023 году | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 15:11 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Две школы во Фрязине и Солнечногорске капитально отремонтируют в 2023 году

Читать 360tv в

Комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил поиск подрядчиков для капитального ремонта двух школ. Это учреждения в Солнечногорске и Фрязине, рассказала глава ведомства Елена Волкова.

Ремонт проведут в школе № 1 во Фрязине и Ржавской школы в Солнечногорске. На это потратят средства из бюджетов региона и округов. Завершить работы планируют в 2023 году.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о приеме 53 сирот из Донбасса. Глава Московской области подчеркнул, что ребята обретут дом и семью — для этого сделают все возможное.

Реклама

0 0 0 0 0 0