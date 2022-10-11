Две школы во Фрязине и Солнечногорске капитально отремонтируют в 2023 году | 360°

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Две школы во Фрязине и Солнечногорске капитально отремонтируют в 2023 году

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил поиск подрядчиков для капитального ремонта двух школ. Это учреждения в Солнечногорске и Фрязине, рассказала глава ведомства Елена Волкова.

Ремонт проведут в школе № 1 во Фрязине и Ржавской школы в Солнечногорске. На это потратят средства из бюджетов региона и округов. Завершить работы планируют в 2023 году.

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Школы

Солнечногорск

Фрязино

Ремонтные работы

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