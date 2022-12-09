Подмосковье 09 декабря 2022, 10:54 Капитальный ремонт прошел в 20 домах Дзержинского с начала года

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Капитальный ремонт прошел в 20 многоквартирных домах Дзержинского в этом году. В порядок привели семь крыш, 10 фасадов и восемь инженерных систем, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

По словам главы министерства Антона Велиховского, Подмосковье реализует самую масштабную программу капитального ремонта домов в стране. Так, до 2049 года преобразятся свыше 44 тысяч объектов.

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«В ходе выполнения программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,8 тысячи домов. Улучшены жилищные условия у трех миллионов жителей области», — сказал он.

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Узнать, где именно будут проводить работы, можно на сайте ФКР.

История Дзержинского начинается с 1380 года, когда был основан Николо-Угрешский монастырь. Сейчас в городе проживают свыше 52 тысяч человек.

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