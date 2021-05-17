Капитальный ремонт пройдет в 88 домах Реутова до конца года

В Реутове в этом году в программу капитального ремонта вошли 88 многоквартирных домов. Все работы планируют завершить до конца года. Об этом рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

«На 2021 год запланирован ремонт в 88 многоквартирных домах на общую сумму более 300 миллионов рублей. В его рамках проводятся работы по утеплению фасадов, укреплению фундаментов, замены кровли. В случае необходимости в домах устанавливаются новые лифты», — отметил Каторов.

Он добавил, что в округе нет ни одного лифта старше 25 лет. Их меняют во время ремонта в первую очередь.

Каторов уточнил, что за прошлый год в округе капитальный ремонт провели в 22 домах. На эти цели потратили 226 миллионов рублей.