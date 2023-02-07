Подмосковье 07 февраля 2023, 13:17 Капитальный ремонт поликлиники завершился в Дмитрове

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Капитальный ремонт завершился в поликлинике в поселке Горки под Дмитровом. Там заменили коммуникации, обновили крышу и фасад, а также провели отделочные работы и установили новые лифты.

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Здание поликлиники было построено в 1998 году. Пять лет назад там отремонтировали фасад, однако полноценный капитальный ремонт прошел позже.

Ход работ контролировали специалисты технадзора, рассказал глава МинЖКХ области Антон Велиховский.

«Наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами ГБУ МО „УТНКР“ гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ по утвержденной смете и использование качественных строительных материалов», — отметил он.

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