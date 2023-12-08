Подмосковье 08 декабря 2023, 23:30 Капитальный ремонт поликлиники в Дмитрове завершат в апреле 2024 года Администрация г.о. Дмитров

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Работы по капремонту взрослой поликлиники в Дмитрове завершили почти на 70%. Здание было введено в эксплуатацию в 1998 году, капитальный ремонт здесь проводится впервые.

Работы начались в 2022 году при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». На сегодняшний полностью завершен ремонт в правом крыле поликлиники. Здесь заменили инженерные коммуникации и выполнили ремонт во внутренних помещениях.

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Сейчас работы продолжаются в левом крыле здания. Поликлиника уже получила новый маммограф стоимость более 15 миллионов рублей и цифровой флюорограф, который стоит более 12,6 миллиона рублей. До конца года в медицинском учреждении появится рентгеновский аппарат.

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный подчеркнул, что это важный для местных жителей социальный объект. В Когда все работы будут полностью завершены, граждане получат поликлинику, оснащенную новейшим оборудованием.

Намеченный срок окончания работ — апрель 2024 года.

Администрация г.о. Дмитров

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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