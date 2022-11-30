Подмосковье 30 ноября 2022, 16:28 Капитальный ремонт поликлиники на улице Жукова Гора в Егорьевске завершат в 2023 году

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Капитальный ремонт продолжают в поликлинике № 3 в Егорьевске. Он завершится к концу следующего года. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что сейчас рабочие ведут фасадные работы и возводят перекрытия стен в подвале, а также укладывают гидроизоляцию пола.

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«Дополнительно на лестничных площадках активно идут работы по оштукатуриванию стен. По плану капитальный ремонт будет завершен в конце следующего года», — сказал он.

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За ходом работ следят специалисты технадзора.

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