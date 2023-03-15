Подмосковье 15 марта 2023, 15:45 Капитальный ремонт подстанции улучшил электроснабжение более чем 100 домов в Ногинске Мособлэнерго

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Специалисты «Мособлэнерго» провели капитальный ремонт трансформаторной подстанции в Ногинске. Это позволило улушить электроснабжение более 100 частных домов, сообщили в Минэнерго региона.

На трансформаторной подстанции ТП-185 заменили устаревшее оборудование распределительного устройства.

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Работы были проведены в феврале в рамках программы капитального ремонта. Программа капремонта в Подмосковье нацелена не только на выполнение задач по повышению надежности электроснабжения, но и на обеспечение безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

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Всего в 2023 году «Мособлэнерго» планирует отремонтировать 316 километров ЛЭП, оборудование в 213 подстанциях, строительную часть 282 подстанций.

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