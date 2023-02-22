Подмосковье 22 февраля 2023, 14:55 Капитальный ремонт подстанции скорой помощи завершился в Протвине

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Капитальный ремонт провели на подстанции скорой помощи в Протвине. Там обновили кабинеты, установили новую мебель, заменили коммуникации и многое другое.

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В здании обновили двери, пожарную сигнализацию, установили камеры видеонаблюдения, а также привели в порядок гараж.

Старший фельдшер подстанции Антонина Черемисина рассказала, что сотрудники высоко оценили проведенные работы.

«Хочется отметить, что приятно стало приходить на работу. Когда приходишь и видишь лица своих сотрудников радостные. А все потому, что в помещении стало светло и чисто. Так и работать комфортнее», — сказала она.

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