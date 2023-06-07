Подмосковье 07 июня 2023, 18:39 Капитальный ремонт плотины в Щелкове предотвратил многомиллионный ущерб окружающей среде Фото Минэкологии МО.

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В Щелкове капитально отремонтировали плотину на реке Любосеевке. Работы провели по контракту с администрацией округа под контролем специалистов Минэкологии Подмосковья.

«Подрядная организация отработала хорошо. Самое важное то, что в результате капремонта удалось предотвратить возможный ущерб, который мог бы возникнуть в результате прорыва плотины паводковыми водами, его сумма оценена в 42 миллиона рублей», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Кроме того, компания «Самара-Стройком» на семь месяцев раньше срока завершила капремонт водослива плотины на реке Наре в Серпухове. Таким образом, она минимизировала риски возникновения ущерба на сумму почти 90 миллионов рублей.

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