Подмосковье 10 августа 2023, 12:25 Капитальный ремонт Пятницкого шоссе в Солнечногорске завершится в октябре Минтранс Подмосковья

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В Солнечногорске продолжается капитальный ремонт Пятницкого шоссе. На данный момент рабочие завершили работы первой очереди по устройству выравнивающего слоя, гидроизоляции, защитного слоя и нижнего слоя покрытия. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что сейчас на объекте ведутся работы по укладке верхнего слоя покрытия и выравнивающего слоя. Сейчас на участке шоссе организовали реверсивное движение со светофорным регулированием.

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Капитальный ремонт на объекте планируют завершить в октябре текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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