Капитальный ремонт пяти домов в Подлипках завершится в октябре | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 17:54 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Капитальный ремонт пяти домов в Подлипках завершится в октябре

Читать 360tv в

В 2022 году по программе капремонта в Подлипках завершат ремонт пяти многоквартирных домов. Этим занимается региональный Фонд капитального ремонта.

Реклама

В краткосрочный план ремонта в районе Подлипки города Королева вошли дома 14, 16 и 18 по улице Фрунзе и дома 7/12 и 13 на улице Карла Маркса. На данный момент объем выполненных работ составляет 65%.

Подлипки — это небольшой район Королева, построенный еще в 1930-х годах. В настоящий момент в домах идут работы по утеплению фасадов с применением системы с тонким штукатурным слоем. Кроме того, ведется ремонт кровель с заменой стропильной системы, ремонт чердачных помещений, проводится замена системы электроснабжения. Все работы строители завершат до конца текущего года.

Утепление фасадов с тонким штукатурным слоем в домах 14 и 16 по улице Фрунзе проводиться не будет в связи с тем, что собственники сами отказались от этого вида работ.

Работы по ремонту фасада дома 7/12 на улице Маркса выполнены на 85%. Завершение работ запланировано до 15 октября 2022 года. В домах по адресам: ул. Карла Маркса, д. 13, и ул. Фрунзе, д. 18, работы по ремонту фасадов начаты. Срок завершения работ — до 30 октября 2022 года.

На 2023 год запланированы работы по ремонту систем отопления, водоснабжения и водоотведения.

При проведении работ и составлении плана работ учитывается мнение собственников квартир. Инициативной группой жителей округа ведутся работы по включению домов в перечень объектов культурного наследия, но пока по информации администрации города, данные жилые дома не являются историческими и не внесены в перечень культурного наследия.

В Подмосковье реализуется самая масштабная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года.

0 0 0 0 0 0